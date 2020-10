Singapore: coronavirus, governo accelera la riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore hanno deciso la riapertura unilaterale dei confini ai visitatori dall’Australia – fatto salvo lo Stato di Victoria, maggiormente colpito dal coronavirus – e dal Vietnam. La misura è divenuta effettiva lo scorso 8 ottobre. L’Autorità per l’aviazione civile di Singapore ha comunicato il 30 settembre che Australia e Vietnam hanno istituito sistemi globali di controllo della salute e limitato efficacemente la diffusione della pandemia di coronavirus. “Il rischio di importare (contagi) da questi pesi è basso”, afferma una nota pubblicata dall’Autorità, che ricorda come nell’arco dell’ultimo mese il Vietnam non abbia registrato alcun caso di trasmissione locale del virus, mentre in Australia, ad eccezione di Victoria, il tasso di incidenza sia di appena 0,02 casi per 100mila abitanti. (segue) (Fim)