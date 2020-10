Singapore: coronavirus, governo accelera la riapertura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto Singapore e Malesia hanno concordato la riapertura dei valichi lungo il confine tra i due paesi, rimasti chiusi per mesi a causa della pandemia di coronavirus. L’accordo è tra i primi sottoscritti da paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per una “linea verde” o “bolla di viaggio” che consenta il traffico transfrontaliero delle persone. A partire dal 10 agosto, le autorità dei due paesi accetteranno domande di transito transfrontaliero nell’ambito di due nuovi programmi: il primo, denominato “Periodic Commuting Arrangement”, destinato perlopiù ai cittadini malesi che lavorando nella Città- Stato, titolari di regolari permessi di lavoro. Il secondo, battezzato “Reciprocal Green Lane”, è invece indirizzato ai viaggi d’affari essenziali di durata massima di 14 giorni. Malesia e Singapore sono separati da un braccio di mare e collegati da un ponte, e negli anni hanno sviluppato una peculiare forma di interdipendenza economica. Prima della pandemia, oltre 300mila cittadini malesi si recavano per lavoro a Singapore ogni giorno. Il corridoio aereo tra Singapore e Kuala Lumpur è inoltre una delle rotte internazionali più trafficate al mondo. La pandemia di coronavirus ha però bloccato questo traffico all’inizio dell’anno, causando gravi danni alle economie di entrambi i paesi. (Fim)