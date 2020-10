Usa: il giudice Coney Barrett si esprimerà contro la politicizzazione della magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amy Coney Barrett, nominata dal presidente statunitense Donald Trump per colmare il seggio della Corte Suprema lasciato vacante da Ruth Bader Ginsburg a poche settimane dalle prossime elezioni presidenziali Usa, prenderà posizione contro la politicizzazione della magistratura in occasione dell’audizione per la conferma della sua nomina, di fronte alla commissione Giustizia del Senato. Lo anticipa il quotidiano “The Hill”, che ha ottenuto una trascrizione delle dichiarazioni iniziali che verranno rese dalla giudice. Barrett farà riferimento all’ex giudice della Corte Suprema Anthony Scalia, esprimendo la convinzione che un giudice debba “applicare la legge come è scritta, e non come vorrebbe che lo fosse. A volte tale approccio significa giungere a conclusioni sgradite”, affermerà Barrett di fronte ai senatori. Secondo la giudice, “le corti non sono pensate per risolvere ogni problema o raddrizzare ogni torto nella nostra vita pubblica. Le decisioni politiche e i giudizi di governo devono spettare alle branche delle istituzioni elette dal popolo, e che rispondono ad esso. L’opinione pubblica non dovrebbe aspettarsi un ruolo di supplenza delle corti in tal senso, e le corti non dovrebbero tentare di assumerlo”. La decisione del presidente Trump di procedere alla nomina di Barrett alla Corte Suprema, a poche settimane dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre, ha innescato una durissima reazione da parte del Partito democratico. Barret, madre di sette figli, di cui uno adottato ad Haiti, e un altro affetto da sindrome di Down, è una giudice che in passato ha ottenuto attestati di stima bipartisan, ma che è stata oggetto di critiche, anche nelle scorse settimane, per la sua convinta fede cattolica. (Nys)