Cina: Xi parteciperà a cerimonia a Shenzhen per 40mo anniversario prima zona economica speciale

- Mercoledì 14 ottobre il presidente della Cina, Xi Jinping, parteciperà a una cerimonia nella città meridionale di Shenzhen per celebrare il 40mo anniversario della città designata come la prima zona economica speciale del Paese. Lo annuncia la stampa cinese. Il 26 agosto 1980, la 15ma riunione del Comitato permanente della quinta Assemblea nazionale del popolo, il parlamento nazionale, approvò l'istituzione di zone economiche speciali a Shenzhen, Zhuhai e Shantou nella provincia del Guangdong e Xiamen nella provincia del Fujian. Negli ultimi quattro decenni, Shenzhen si è trasformata da un piccolo villaggio di pescatori in una moderna metropoli con una popolazione permanente di oltre 13 milioni di abitanti.(Cip)