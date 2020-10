Hong Kong: Lam rinvia discorso politico annuale in attesa di colloqui con Pechino su ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato che rinvierà il suo discorso politico probabilmente alla fine di novembre. Lam ha fatto l'annuncio oggi, due giorni prima della data prevista per il suo discorso annuale, e dopo che i media della Cina continentale hanno annunciato che il presidente Xi Jinping terrà un discorso importante a Shenzhen mercoledì 14 ottobre. Lam ha affermato che si recherà a Shenzhen per partecipare agli eventi in occasione del 40mo anniversario della fondazione prima zona economica speciale del Paese. In una conferenza stampa, Lam ha spiegato che ha rinviato l'intervento programmatico per avere ulteriori colloqui con Pechino sul recupero economico di Hong Kong. Ha spiegato che dopo aver presentato una serie di proposte al governo centrale, i funzionari della Cina continentale hanno detto che vorrebbero discuterne con lei di persona, prima di dare la loro approvazione finale. "Non si tratta di aspettare indicazioni ma di un'azione positiva da parte del governo centrale, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del capo dell'esecutivo, al fine di facilitare quelle misure politiche", ha spiegato Lam. (segue) (Cip)