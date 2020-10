Hong Kong: Lam rinvia discorso politico annuale in attesa di colloqui con Pechino su ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è un'ottima opportunità a cui nessun amministratore delegato rinuncerebbe", ha aggiunto. Secondo il capo esecutivo, la pandemia ha messo a dura prova l'economia di Hong Kong e la sua ripresa si basa sulla Cina continentale, che ha detto di aver visto un rimbalzo nella sua economia da quando l'emergenza sanitaria ha colpito. Tuttavia, ha proseguito, poiché ciò dipenderà dall'andamento dei colloqui, non può fornire una data precisa per il rinvio, dicendo solo che spera di poter pronunciare il discorso entro la fine di novembre. Lam ha inoltre spiegato che questo non influenzerà il lavoro del Consiglio legislativo, osservando che i precedenti dirigenti Tung Chee-hwa e Cy Leung avevano entrambi annunciato i loro progetti nel mese di gennaio. Lam ha anche rivelato che non si aspetta di avere colloqui con Xi mercoledì. "Non ho un incontro programmato con il presidente Xi durante la sua visita a Shenzhen. Il mio unico scopo è di andare a Shenzhen avendo ricevuto l'invito", ha detto. (Cip)