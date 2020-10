Grecia: attesa per oggi la sentenza per gli ex deputati di Alba dorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi la sentenza sulle pene da comminare ai singoli membri ed associati del partito di estrema destra greco Alba dorata, arrestati la scorsa settimana dopo la condanna del gruppo come un'organizzazione terroristica. La nuova sentenza serve a determinare la pena esatta per ciascuno degli imputati, che dovrebbero essere condannati a periodi tra i cinque ed i 15 anni di carcere. Lo scorso venerdì la difesa di 18 ex deputati di Alba dorata e di altri sostenitori del gruppo condannati ha presentato argomenti per richiedere un alleggerimento delle pene. Il leader di Alba dorata, Nikos Michaloliakos, ha chiesto come circostanze attenuanti l'assenza di precedenti condanne a periodi in prigione, il pentimento e i tempi protratti del processo. Lo schieramento greco di estrema destra, dopo aver raggiunto il 7 per cento dei consensi nelle elezioni del 2012, nel pieno della crisi finanziaria, ha visto confermati in settimana dalla Corte d'appello di Atene i capi d’imputazione secondo cui ha agito come un’organizzazione criminale “travestita” da partito politico. Condannati tutti i 68 imputati, di cui 18 ex parlamentari tra cui il leader di Alba dorata Michaloliakos, ritenuti colpevoli di gestire questa organizzazione criminale.Il Tribunale di Atene ha giudicato quattro casi racchiusi in uno: oltre all’operato di Alba dorata come organizzazione criminale, è stato giudicato l’omicidio per accoltellamento del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuto nel 2013 nel porto ateniese del Pireo, per cui è stato condannato Giorgos Roupakias, ritenuto un sostenitore del partito di estrema destra; cinque imputati sono stati ritenuti colpevoli per l'attacco ad altrettanti pescatori egiziani; confermati infine i capi d’imputazione anche per i quattro esponenti di Alba dorata accusati per gli attacchi ai sindacalisti del Fronte militante di tutti i lavoratori (Pame).La sentenza che mette fine alla parabola di Alba dorata come forza politica è stata attesa fuori dal tribunale anche da delegazioni di quasi tutti i partiti parlamentari. La soddisfazione per la sentenza è stata pressoché unanime. Il partito governativo di centro destra Nuova democrazia (Nd) si è presentato davanti alla Corte d’appello di Atene con una delegazione guidata dal segretario del comitato politico Giorgos Stergiou. “Nuova democrazia ha fermato il percorso dei nostalgici del fascismo e del razzismo”, ha dichiarato Stergiou, evidenziando che Alba dorata è stata messa ora “ai margini” della vita politica “dove realmente appartiene”. “La guerra contro l’odio e la violenza è in corso”, ha concluso. Il premier greco e leader di Nd Kyriakos Mitsotakis ha detto a sua volta che "la democrazia oggi ha vinto, spetta a noi farla trionfare ogni giorno".La presidente Ekaterina Sakellaropoulou ha parlato di "un giorno significativo per la democrazia". "Il fenomeno dell'estremismo politico violento è sempre stato estraneo alla lunga tradizione democratica del paese", ha affermato Sakellaropoulou, secondo cui la sentenza odierna "è una conferma che la democrazia e le istituzioni sono chiaramente in grado di sconfiggere i tentativi di minacce". Il leader del principale partito dell’opposizione Syriza, l’ex premier Alexis Tsipras, ha commentato la sentenza facendo riferimento alla madre del rapper ucciso, Magda Fyssa. “Oggi ci assumiamo una parte del peso per la democrazia e la dignità che ha dovuto portare da sola per sette anni”, ha affermato Tsipras, secondo cui si tratta di una sentenza voluta “dal popolo di Atene”. “Nella coscienza del popolo greco, Alba dorata è un gruppo criminale e andrà dove deve, ovvero nella pattumiera della storia”, ha detto il leader di Syriza.La sentenza, che precede ulteriori decisioni per definire gli anni di carcere comminati ai singoli esponenti di Alba dorata condannati, chiude di fatto la storia del partito politico greco di estrema destra. Dopo essersi presentata alle elezioni del 2012 con lo slogan "Così possiamo liberare questa terra dalla sporcizia" (con riferimento agli immigrati clandestini), cavalcando anche il malcontento sociale per la disoccupazione e l’austerità, Alba dorata era riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama politico della Grecia ottenendo ben 21 seggi nel parlamento di Atene. Nel settembre 2013 il leader e fondatore di Alba dorata Nikolaos Michaloliakos, insieme ad altri esponenti del partito, è stato arrestato con l'accusa confermata oggi di essere membri di un'associazione criminale. L’omicidio del rapper antifascista è stato uno dei motivi scatenanti di questi arresti, ma già nel maggio del 2012 i deputati di Alba dorata erano entrati in parlamento a passo militare destando preoccupazione nel paese e all’estero. Nonostante gli arresti, Alba dorata aveva continuato la sua ascesa confermandosi alle elezioni europee del 2014 come terzo partito della Grecia, con il 9,4 per cento, eleggendo 3 europarlamentari. Nelle elezioni parlamentari del 2019 era infine arrivata la sconfitta politica di Alba dorata, che non è riuscita a raggiungere la soglia di sbarramento del 3 per cento rimanendo fuori dall’organismo legislativo ellenico. (Gra)