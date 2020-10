Covid: Speranza, stop alle feste, oggi confronto governo-Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Cts è stato affrontato anche il problema delle lunghe file per fare il tampone e si è deciso di eliminare il doppio test per chi è guarito. In pratica gli asintomatici o i sintomatici che ormai non sono più malati potranno tornare alla vita normale anche con un solo tampone negativo. E sempre ieri è stato dato il via libera alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni per chi deve restare in isolamento e non ha alcun sintomo. Infine, è stato data la possibilità di eseguire i tamponi ai medici di base e ai pediatri. Dal medico di base sarà possibile eseguire sia il tampone molecolare che quello antigenico, il cosiddetto tampone rapido, che dà il responso dopo 20-30 minuti. (Rin)