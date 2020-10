Germania: ex capo servizio segreto Bnd critica politica Merkel per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il “Ce la possiamo fare!” pronunciato durante la crisi dei rifugiati del 2015, cui è seguita l'accoglienza dei profughi in Germania, la cancelliera Angela Merkel ha “involontariamente” innescato “un'enorme attrazione” dei migranti in territorio tedesco. È quanto affermato da Gerhard Schindler, dal 2012 al 2016 direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, Schindler è stato collocato a riposo “contro la propria volontà” per lo scandalo dei paesi alleati intercettati dall'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa) e dal Bnd. Secondo Schindler, all'inizio della crisi dei rifugiati, “sarebbe stato importante inviare un messaggio importante ai paesi di origine” dei profughi, per esempio chiudendo il confine tra Germania e Austria. “Purtroppo”, ha evidenziato l'ex direttore del Bnd, ciò non è avvenuto, “soprattutto per paura di spiacevoli immagini televisive ai confini tedeschi”. (segue) (Geb)