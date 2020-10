Germania: ex capo servizio segreto Bnd critica politica Merkel per rifugiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Schindler, il “dogma del mantenere incondizionatamente aperti” i confini della Germania è stato giustificato anche dal fatto che la loro chiusura “non è affatto possibile”. Tuttavia, ha osservato Schindler, “nel corso della crisi del coronavirus ha funzionato”. L'ex direttore del Bnd ha poi ricordato che, durante i suoi colloqui con i vertici dei servizi segreti “di tutto il mondo”, vi fu “senza alcuna eccezione stupore per l'approccio tedesco” alla crisi dei rifugiati. Con l'accoglienza in massa dei profughi, “i responsabili sono riusciti a isolare la Germania in Europa e a dividere la società” nel paese. Pertanto, secondo Schindler, è ora necessaria una “significativa riduzione dell'immigrazione e il costante rimpatrio dei richiedenti asilo respinti e delinquenti”. (Geb)