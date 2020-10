Cina: coronavirus, a Tsingtao test a tappeto su nove milioni di abitanti dopo casi di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il "Global Times", le immagini circolate online hanno mostrato i residenti locali in fila nelle loro comunità ieri notte in attesa di ottenere i test gratuiti dell'acido nucleico. Alcuni punti di esecuzione dei test saranno aperti dalle 7 alle 23. Finora, tutto il personale medico, i nuovi pazienti ricoverati e gli infermieri degli ospedali di Tsingtao sono stati sottoposti a test degli acidi nucleici, con tutti i 114.862 risultati negativi. I dati dell'Ufficio municipale di cultura e turismo di Tsingtao hanno mostrato che la città ha ricevuto 4,47 milioni di viaggi di passeggeri durante le vacanze della Festa nazionale e del Festival di metà autunno. Zhang Wenhong, specialista in malattie infettive e capo del team medico contro la Covid-19 di Shanghai ha affermato che poiché la Cina ha avuto un relativo successo nella sua lotta iniziale contro l'epidemia, attualmente non ci sono praticamente casi di trasmissione locale a livello nazionale e Tsingtao potrebbe non rilevare alcuna infezione attraverso test estesi. "La Cina deve mantenere i suoi attuali risultati antiepidemici, ma anche prepararsi per la graduale apertura al resto del mondo come passo successivo", ha detto Zhang. (Cip)