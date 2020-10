Germania: ex capo servizio segreto Bnd, rivedere l'architettura dell'apparato di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architettura dell'apparato di sicurezza tedesco deve essere sottoposta a una “revisione generale”. È quanto affermato da Gerhard Schindler, dal 2012 al 2016 direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, Schindler è stato collocato a riposo “contro la propria volontà” per lo scandalo dei paesi alleati intercettati dall'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa) e dal Bnd. Per Schindler, è necessaria “una riorganizzazione di vasta portata” del Bnd, dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia il servizio segreto interno della Germania, e delle forze di polizia. Poiché non è più possibile distinguere “in maniera ragionevole” il terrorismo interno da quello estero, il BfV dovrebbe essere responsabile della prevenzione e repressione del fenomeno. Inoltre, la Germania dovrebbe dotarsi di un nuovo servizio segreto “tecnico” per la sorveglianza delle informazioni, modellato sull'Agenzia per la sicurezza nazionale Stati Uniti (Nsa). Schindler ha, infine, proposto di subordinare il Bnd al ministero della Difesa e non più alla Cancelleria federale. (Geb)