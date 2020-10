Cipro: elezioni nel nord, al ballottaggio il nazionalista Ersin Tatar e il presidente in carica Akinci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bassa affluenza e la necessità di tenere un ballottaggio: è questo l’esito delle elezioni presidenziali tenutesi nella repubblica turca di Cipro del nord, non riconosciuta dalla comunità internazionale ma solo dalle autorità di Ankara. Il primo turno è stato vinto da Ersin Tatar, esponente nazionalista appoggiato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con il 32,3 per cento dei voti. Con Tatar, al ballottaggio previsto domenica prossima, andrà l’attuale presidente Mustafa Akinci, che si è fermato al 29,8 per cento ma è considerato nettamente il favorito alla vittoria nel secondo turno. Akinci, infatti, dovrebbe poter contare sul sostegno di Tufan Erhurman, il leader del Partito turco repubblicano (Ctp), una forza politica di centrosinistra. L’affluenza alle urne è stata decisamente bassa: solo il 55 per cento degli aventi diritto di voto ha votato al primo turno tenutosi ieri. Il ballottaggio delle presidenziali di Cipro del nord sarà importante anche per il futuro dell’isola: una vittoria di Akinci, infatti, consentirebbe quantomeno di proseguire i faticosi negoziati con le autorità di Nicosia a favore di una riunificazione dell’isola; in caso di affermazione di Tatar, invece, il processo negoziale rischierebbe di saltare del tutto. (Gra)