Usa: sondaggio ‘Cbs News’, Biden in vantaggio su Trump in Michigan e Nevada

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un vantaggio di 6 punti percentuali sul presidente in carica, Donald Trump, negli Stati di Michigan e Nevada, a meno di un mese dalle elezioni in programma il prossimo 3 novembre. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio di ‘Cbs News’ e YouGov, che attribuisce a Biden il consenso del 52 per cento degli elettori in entrambi gli Stati, mentre Trump sarebbe fermo al 46 per cento. Il sondaggio rileva invece una situazione di parità tra i due candidati nello stato dell’Iowa, dove sia Trump che Biden godrebbero del sostegno del 49 per cento degli elettori registrati. Nel 2016 la vittoria di Trump in Michigan era stata cruciale per determinare il suo ingresso alla Casa Bianca, mentre il Nevada era stato conquistato dall’allora candidata democratica alla presidenza, Hillary Clinton, con un vantaggio di tre punti percentuali. (Nys)