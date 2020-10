Giappone: ordini macchinari in crescita ad agosto per il secondo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini di macchinari da parte delle aziende giapponesi sono aumentati dello 0,2 per cento nel mese di agosto, smentendo le previsioni degli economisti, che invece anticipavano un dato negativo dopo il rimbalzo di luglio. Il modesto aumento evidenzia una resistenza della spesa in conto capitale nella terza economia globale, nonostante le pressioni causate dalla pandemia di coronavirus. L’indice corea degli ordinativi di macchinari, un volatile indicatore della spesa in conto capitale nell’arco dei sei mesi successivi, ha registrato un aumento di due decimi di punto percentuale, dopo l’aumento del 6,3 per cento registrato a luglio per effetto della fine dello stato di emergenza nazionale. Gli economisti prevedono ancora un ritorno dell’indice in territorio negativo nei prossimi mesi, a causa dell’eccesso di capacità produttiva delle aziende. Altri dati ufficiali attestano che l’emissione di credito da parte delle banche regionali nei confronti delle piccole e medie imprese giapponesi è rimasta sostenuta nel mese di settembre. (segue) (Git)