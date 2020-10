Singapore: coronavirus, governo accelera la riapertura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Singapore hanno concordato il 13 agosto di allentare a partire dal mese di settembre le restrizioni agli spostamenti tra i due paesi varate in risposta alla pandemia di coronavirus, consentendo per cominciare i viaggi di uomini d’affari e residenti, a condizione che adottino una serie di condizioni tese a prevenire il rischio di contagio. “Non ci resta che confermare alcuni piccoli dettagli, prima di riprendere le visite reciproche”, ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, nel corso di una conferenza stampa online, dopo il raggiungimento dell’accordo con l’omologo di Singapore, Vivian Balakrishnan. Durante la visita di Motegi a Singapore, i due ministri hanno discusso anche le tensioni in atto ad Hong Kong: “Il Giappone è sempre più profondamente preoccupato per la situazione”, ha dichiarato a tal proposito Motegi, commentando gli arresti dei giorni scorsi di attivisti pro-democrazia come Agnes Chos e il magnate dei media Jimmy Lai. Ad oggi il Giappone proibisce l’ingresso nel paese a cittadini da 146 paesi e regioni; il mese scorso Tokyo ha iniziato a discutere la ripresa dei viaggi d’affari da e per 12 economie asiatiche, inclusa Singapore. (segue) (Fim)