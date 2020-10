Usa: Pelosi, piano di stimolo economico della Casa Bianca “del tutto insufficiente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha inviato una lettera ai suoi colleghi di partito, definendo “del tutto insufficiente” l’ultima proposta della Casa Bianca per un nuovo piano di stimolo dell’economia statunitense, piegata dalla pandemia di coronavirus. Ieri, 11 ottobre, il segretario del Tesoro Steven Mnuchin e il capo del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, avevano sollecitato i Democratici, che detengono la maggioranza alla Camera, ad approvare almeno una misura che consentirebbe di utilizzare i fondi residuali del programma di tutela del reddito (Paycheck Protection Program) varato nel pieno dell’emergenza pandemica. Nel fine settimana la Casa Bianca ha presentato un piano contenente misure di stimolo per 1.800 miliardi di dollari: una cifra ritenuta troppo alta dai senatori repubblicani, che però hanno ceduto, accettando di sostenere il piano dell’amministrazione Trump. I Democratici, invece, chiedono misure di spesa ancor più consistenti, che includano il salvataggio degli Stati e delle amministrazioni a guida democratica in dissesto finanziario. Pelosi ha parlato di un piano “palesemente inadeguato”, chiudendo di fatto le porte all’ipotesi di un accordo bipartisan per garantire un sostegno economico ai lavoratori e alle famiglie statunitensi. (segue) (Nys)