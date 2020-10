Usa: Pelosi, piano di stimolo economico della Casa Bianca “del tutto insufficiente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori repubblicani appoggiano il piano di salvataggio economico da 1.800 miliardi di dollari proposto dalla Casa Bianca per aiutare cittadini e imprese a fronteggiare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto all’emittente “Cnn” Larry Kudlow, consigliere economico del presidente Donald Trump, nonostante il giorno prima i media Usa riferissero di “significative preoccupazioni” da parte dei Repubblicani al Senato in merito alla proposta, che peraltro è stata respinta anche dalla leader democratica Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti. Secondo Kudlow, la proposta “non è morta”. “I Repubblicani al Senato hanno avanzato la loro proposta alcune settimane fa e hanno raccolto 53 voti, quindi hanno votato in maniera compatta. Credo che se sarà raggiunto un accordo, loro si adegueranno”, ha dichiarato oggi il consigliere economico di Trump. Kudlow ha anche criticato i Democratici, in particolare la Pelosi, per la loro “intransigenza” rispetto ad alcuni aspetti chiave del piano come i sussidi alla disoccupazione, i prestiti alle piccole imprese e gli assegni una tantum ai cittadini. Tuttavia, ha aggiunto, “ci saranno nuovi sforzi per negoziare, forse oggi ma sicuramente nella settimana entrante”. (segue) (Nys)