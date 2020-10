Business news: Bolivia, inflazione settembre, -1 per cento su mese e +0,46 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumatore ha registrato a settembre in Bolivia una variazione negativa dell'1 per cento rispetto al mese di agosto. Il tasso di inflazione nel terzo trimestre dell'anno segna in questo modo una variazione dello 0,45 per cento in relazione al trimestre precedente, mentre il rilevamento sui dodici mesi segna un incremento complessivo del +0,46 per cento. A trainare al ribasso l'indice è principalmente il calo dei prezzi nella divisione del paniere relativa ad "alimenti e bevande non alcoliche, con un -3,51 per cento. Con segno negativo compaiono anche le bevande alcoliche ed il tabacco con -0,63 per cento, forniture e servizi per la casa con -0,57 per cento, e abbigliamento e calzature con -0,32 per cento. Uniche voci con segno positivo sono quelle relative a trasporti, ricreazione e cultura, educazione e ristorazione. (Res)