Business news: Cile, inflazione a settembre a +0,6 per cento, dato più alto in otto mesi

- L'inflazione in Cile a settembre ha registrato una variazione del +0,6 per cento rispetto al mese precedente secondo dati ufficiali resi noti oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato rappresenta il maggior aumento dell'indice dei prezzi negli ultimi otto mesi e sommato e porta il registro dell'inflazione dall'inizio dell'anno a un totale del +2,1 per cento. Il tasso accumulato sui dodici mesi è invece del +3,1. Secondo il rilevamento dell'Ine, "dieci delle dodici voci del paniere hanno registrato un segno positivo a livello mensile", e tra queste quelle che hanno trainato al rialzo l'indice sono quelle relative ad alimenti e bevande non alcoliche (+1,8 per cento), e prodotti e utensili per la casa (+1 per cento). Uniche voci con segno negativo quelle relative a bevande alcoliche e tabacco (-0,5 per cento) e comunicazioni (-0,1 per cento). Nei mesi di luglio e agosto del 2020, il tasso era stato del +0,1 per cento, mentre a maggio e giugno il rilevamento era stato del -0,1 per cento. (Res)