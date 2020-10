Business news: Brasile, produzione cresce in 12 distretti industriali e in 6 recupera il livello pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Brasile ad agosto è cresciuta in 12 dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), rispetto al mese di luglio. Secondo i dati del sondaggio industriale mensile, in sei distretti la produzione ha inoltre già superato il livello registrato prima dell'inizio della crisi economica generata dalla pandemia di coronavirus, come nel caso dei distretti degli stati di Amazzonia, che registra un livello di produzione del 7,6 per cento superiore a quello di febbraio, Parà (5,5), Cearà (5), Goias (3,9), Minas Gerais (2,6) e Pernambuco. Nel caso dello stato di Rio de Janeiro, che segna + 3,3 per cento ad agosto, il livello della produzione registrato è inferiore di appena lo 0,1 rispetto a quello registrato a febbraio. Lo stato di San Paolo, il più importante distretto industriale del paese, ha registrato una crescita del 4,8 per cento su base mensile, fermandosi solo allo 0,6 per cento in meno rispetto al livello pre-pandemia. (Res)