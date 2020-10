Business news: Venezuela, Assemblea nazionale, inflazione supera il 1.400 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di inflazione in Venezuela ha superato il 1.400 per cento tra gennaio e settembre. Il dato emerge dalle statistiche elaborate dall’Assemblea nazionale venezuelana, controllata dall’opposizione. La cifra è nettamente superiore a quella elaborata dalla Banca centrale, che ha stimato il tasso all'844 per cento. I dati sono stati presentati ieri in conferenza stampa dal presidente della commissione finanze dell’assemblea, Alfonso Marquina. Da gennaio a settembre il livello di inflazione si è attestato al 1.433,58 per cento. L’incremento mensile dei prezzi al consumo di settembre è stato del 30 per cento, dato che si aggiunge al 25,04 per cento di agosto e al 55,05 per cento di luglio. I settori più colpiti a settembre sono stati ristoranti e hotel (47 per cento), servizi (37,8 per cento), abbigliamento e calzature (35 per cento), salute (33,2 per cento) e alimenti (24,4 per cento). Secondo i calcoli dell’Assemblea nazionale il valore del paniere alimentare ha raggiunto i 179,45 euro al cambio di 536.700 bolivar per euro, a fronte di un salario minimo dei lavoratori venezuelani di 800 mila bolivar o 1,34 euro al mese. Il dato di settembre è vicino a quello diffuso dalla Banca centrale, che ha stimato l’inflazione del mese scorso al 27,9 per cento. La Banca centrale è l’ente incaricato in Venezuela di diffondere i dati sull’inflazione. Ma l’Assemblea nazionale, presieduta dal leader di opposizione Juan Guaidò, accusa il governo di poca trasparenza nella comunicazione dei dati economici e negli ultimi anni ha iniziato a diffondere le proprie statistiche. (Res)