Business news: Cuba, Diaz-Canel annuncia riforme economiche, paese verso unificazione moneta

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha annunciato l'imminente presentazione di un pacchetto di riforme economiche, tra cui spiccano l'unificazione delle monete in uso, una riforma dei salari, delle pensioni e dei prezzi. Una batteria di misure implementate "nel pieno della complessità" dettata dall'emergenza della pandemia e il cui obiettivo, ha spiegato il presidente alla televisione di stato, è quello di migliorare il potere d'acquisto della popolazione ed eliminare i sussidi non dovuti. L'intervento più atteso è quello che dovrebbe portare, secondo un calendario ancora da definire, alla fine del regime della doppia moneta: il peso convertibile (Cuc), usato soprattutto per le transazioni con soggetti esteri, e il peso cubano (Cup). Affiancato dal primo ministro Manuel Marrero, il capo dello stato ha però assicurato che "ci sarà tutto il tempo" completare la conversione monetaria e che nel frattempo le divise rimarranno assolutamente vigenti. Non si tratta di una "soluzione magica", ha sottolineato Diaz-Canel, ma di una strada da percorrere per "aumentare la produttività del lavoro". L'ipotesi di unificare le monete, rompendo con un sistema inaugurato nel 1994, era stata avanzata nel 2013 dall'allora presidente Raul Castro, oggi segretario del Partito comunista. Da allora, nonostante alcuni richiami, la riforma non è mai stata portata a compimento. (Res)