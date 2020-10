Business news: Uruguay, inflazione, +0.64 per cento a settembre e +9,92 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è aumentata a settembre in Uruguay dello 0,64 per cento rispetto al mese precedente secondo dati ufficiali. Il costo della vita, segnala l'Istituto nazionale di statistica (Ine), registra un incremento complessivo dell'8,68 per cento nei primi nove mesi dell'anno, e del 9,92 per cento sui dodici mesi. Ad agosto l'inflazione sui dodici mesi era stata del 9,79 per cento. Il picco si era registrato a maggio con un 11,05 per cento su anno. A trainare l'indice dei prezzi al rialzo, si legge nel rilevamento dell'Ine, è il comparto alimentare, con un +1,21 per cento, e all'interno di questo i prezzi di frutta, verdura, pane e bevande non alcoliche. In aumento anche i costi relativi alla casa, con un +0,33 derivato da incrementi nei prezzi degli affitti e delle imposte. Al rialzo anche le voci appartenenti al comparto relativo a ricreazione e cultura, con un +1,04 per cento dovuto principalmente ad aumenti nel prezzo dei canoni delle palestre. (Res)