Business news: Brasile, ministero sviluppo regionale stanzia 2,6 milioni di euro per lavori pubblici

- Il ministero dello Sviluppo regionale del Brasile ha stanziato 17,1 milioni real (2,6 milioni di euro) per finanziare il completamento di lavori pubblici destinati a migliorare acquedotti, reti fognarie e gestione delle acque piovane in nove stati del paese (Amapá, Goias, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, San Paolo e Sergipe). "Le opere che migliorano lo standard igienico-sanitario sono fondamentali per garantire più salute e qualità della vita alla popolazione", ha affermato in una nota il ministro Rogerio Marinho. "Stiamo strutturando i progetti in modo da poter ricevere la partecipazione del settore privato. Inoltre stiamo investendo nelle opere paralizzate", sottolinea Marinho, che evidenzia come la responsabilità dell'avanzamento dei lavori spetti agli stati e ai comuni e che i pagamenti saranno effettuati in base all'esecuzione dei progetti. Nel 2020, fino a questo momento, oltre 464,2 milioni di real (70,7 milioni di euro) del bilancio generale della federazione (Ogu) sono stati gestiti dal ministero dello sviluppo regionale per garantire la continuità dei progetti di realizzazione e manutenzione di opere igienico-sanitarie di base in tutto il paese. Altri 609,7 milioni real (93 milioni di euro) sono stati trasferiti dal Fondo di garanzia dei servizi (Fgts). (Res)