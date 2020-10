Business news: Brasile, occupazione, persi 850 mila posti di lavoro con contratto regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di assunzioni con contratto regolare nei settori del commercio e dei servizi in Brasile ha superato quello dei licenziamenti per il secondo mese consecutivo ad agosto 2020. Nonostante il saldo positivo, i due settori registrano pesanti perdite nel corso dell'anno: -489.195 per i servizi e -409.830 per il commercio. Lo riferisce il portale "G1" riportando i dati del Registro generale dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati (Caged). Complessivamente dell'anno il paese registra un saldo negativo di 850 mila posti di lavoro persi. Il settore dell'industria, grazie a una ripresa costante negli ultimi mesi, segna un saldo negativo di 107.024 posti di lavoro persi. Di contro, i settori dell'agricoltura e delle costruzioni fanno già segnare un saldo positivo con 98.320 posti di lavoro creati nell'agricoltura e 58.464 nelle costruzioni. (Res)