Business news: America Latina, Banca di Spagna prevede contrazione economia dell'8 per cento quest'anno

- L’attività economica in America Latina vedrà una contrazione di circa l’8 per cento quest’anno, la maggiore dell’ultimo decennio e superiore a quella che si registrerà in altre regioni emergenti. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dalla Banca di Spagna, in cui si prende in esame l’impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull’economia. La regione, si legge, è attualmente uno degli epicentri mondiali della pandemia, sia nel numero di contagi che di morti. A questo potrebbero avere contribuito vulnerabilità strutturali, come la minore qualità delle istituzioni, l’elevata informalità nel mondo del lavoro e l’alto tasso di urbanizzazione. L’attività economica, prosegue il rapporto, ha visto un brusco calo a marzo, che si è prolungato anche ad aprile e maggio, portando nel secondo trimestre a un calo dell’attività economica superiore al 14 per cento. Gli effetti negativi sull’economia variano da paese a paese a seconda della rigidità delle misure di contenimento adottate. Ma dappertutto la contrazione economica è stata superiore all’11 per cento, arrivando a superare il 30 per cento in Perù. (Res)