Covid: sindaco Frosinone, tolleranza zero per chi non indossa mascherina

- "L'amministrazione comunale di Frosinone sta continuando ad erogare servizi di assistenza alle persone che hanno ricevuto dichiarazioni di positività, rispetto al Covid-19, residenti sul territorio e, malgrado i numeri siano attualmente gestibili (25 casi attivi e 35 negativizzati), non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia". Lo ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. "Per questo motivo - ha aggiunto - non può essere tollerata l'assenza dell'uso delle mascherine, soprattutto a seguito delle decine di migliaia di presidi lavabili e riutilizzabili distribuiti gratuitamente alla popolazione. Rispettare alcuni precetti minimi di carattere sanitario significa avere rispetto per la propria vita, oltre che per quella degli altri e, in questo senso, gli uomini della polizia municipale non potranno certamente evitare, nel caso, le opportune sanzioni". (Com)