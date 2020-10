Business news: Brasile, coronavirus, record di aperture di partite iva nel corso della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Brasile registrerà il maggior numero di aperture di nuove Partite Iva (Micro empreendedores individuais, Mei) della sua storia. Lo riferisce il Servizio brasiliano di sostegno alle micro e piccole imprese (Sebrae), organizzazione no profit convenzionata con il governo, evidenziando che nei primi nove mesi di quest'anno, il numero di Mei è cresciuto del 14,8 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un totale di 10,9 milioni di nuove registrazioni. "La disoccupazione sta portando le persone a diventare imprenditori. Non per una vera vocazione, ma più per la necessità di sopravvivenza", ha affermato l'Amministratore delegato (Ad) di Sebrae, Carlos Melles, nel corso di un evento pubblico dell'organizzazione. Spinti dalla crisi conseguente alla nuova pandemia di coronavirus, i brasiliani cercano un reddito alternativo nell'attività imprenditoriale indipendente. Secondo la stima di Sebrae il 25 per cento della popolazione adulta sarà coinvolta, entro la fine dell'anno, nell'apertura di una nuova attività. (Res)