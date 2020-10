Business news: Messico, Fmi suggerisce a Pemex di vendere asset non essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale messicana Pemex dovrebbe concentrare la produzione in campi produttivi e vendere i suoi asset non essenziali. È quanto si legge in una nota del Fondo monetario internazionale (Fmi) diffusa al termine di una missione nel paese. Date le sue perdite in aumento, si legge, “è consigliabile concentrare la produzione solo in campi redditizi, vendere attività non essenziali, limitare i piani per aumentare la raffinazione e posticiparli fino a quando non saranno produttivi”. La collaborazione con aziende private, prosegue la nota, “fornirebbe il capitale e il know-how necessari”. Secondo gli esperti dell'Fmi a condizione che vengano modificate la strategia aziendale e la governance, “si potrebbe prendere in considerazione un sostegno fiscale per alleggerire le elevate esigenze di finanziamento” della compagnia. (Res)