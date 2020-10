Business news: Enel Green Power Cile avvia costruzione parco solare Domeyko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Cile, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Cile, ha avviato la costruzione del nuovo parco fotovoltaico Domeyko da 204 mw, nella regione di Antofagasta. L’impianto solare dovrebbe essere ultimato entro luglio 2021 e comporterà un investimento complessivo di 164 milioni di dollari Usa. "Con l’avvio della costruzione di Domeyko, siamo in grado di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel settore delle rinnovabili in Cile, un Paese dotato di una grande ricchezza di fonti energetiche", ha dichiarato Salvatore Bernabei, ceo di Enel Green Power e Responsabile della business line Global Power Generation. "Questo risultato sottolinea ancora una volta il nostro instancabile impegno per accelerare la transizione energetica del Cile, aprendo la strada verso un mix energetico pulito ed efficiente e sostenendo le ambizioni del Paese nel campo della sostenibilità". (Res)