Business news: Brasile, a Fca il 19,1 per cento della quota di mercato in America Latina a settembre

- La Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha raggiunto in America Latina (escluso il Messico) una quota di mercato del 19,1 per cento a settembre. Il risultato è stato raggiunto soprattutto grazie al risultato in Brasile dove il pick-up Strada è stato il veicolo più venduto del marchio Fiat. La berlina compatta Fiat Cronos è stato invece il veicolo più venduto in Argentina. "Siamo giunti alla fine del terzo trimestre di quest'anno consapevoli che questi ultimi tre mesi sono stati così intensi da sembrare un anno intero", ha valutato il presidente di Fiat Chrysler per l'America Latina, Antonio Filosa, in una nota pubblicata sul sito del gruppo. "Le nostre prestazioni sono il risultato di un'adeguata strategia commerciale, della capacità di reazione dei nostri dipendenti e di una buona pianificazione della produzione, che hanno permesso all'azienda di rispondere molto rapidamente alla domanda", ha aggiunto. (Res)