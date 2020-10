Business news: Brasile, commercio al dettaglio cresce del 3,4 per cento ad agosto, superato livello pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del commercio al dettaglio in Brasile è cresciuto del 3,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio e del 6,1 per cento rispetto ad agosto 2019. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che grazie al quarto incremento mensile consecutivo, il settore è riuscito a eliminare le perdite dovute alla pandemia di coronavirus superando dell'8,9 per cento il volume d'affari registrato febbraio 2020. Dopo un crollo del 18,7 per cento di aprile, a partire dai mesi successivi il settore è stato caratterizzato da una costante ripresa a maggio (12,7 per cento), giugno (8,8 per cento) e luglio (5,0 per cento). Nei primi 8 mesi dell'anno il settore registra una flessione dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre negli ultimi 12 mesi fino ad agosto, registra una crescita dello 0,5 per cento. Secondo l'Ibge, grazie all'allentamento delle misure restrittive e grazie al sostegno al reddito fornito alle famiglie attraverso i bonus pagati dal governo ai lavoratori precari, autonomi e disoccupati, il volume delle vendite di agosto è stato il più alto nella serie storica iniziata nel 2000. "Con il risultato di agosto, il settore raggiunge il livello di vendite più alto dal 2000, superando del 2,6 per cento il record precedente, dell'ottobre 2014", informa l'Ibge. (Res)