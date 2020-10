Business news: Brasile, Petrobras annuncia nuovo record produzione e vendita diesel S-10 a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato di aver battuto il proprio record di produzione e vendita di diesel a basso tenore di zolfo (diesel S-10) a settembre 2020. Si tratta del quarto mese consecutivo di record della produzione. A settembre le raffinerie della società hanno prodotto 1,89 milioni di metri cubi di carburante. Il volume è leggermente superiore a quello registrato ad agosto, quando l'azienda aveva prodotto 1,84 milioni di metri cubi di diesel S-10. Secondo Petrobras i record seguono l'evoluzione tecnologica dei motori in dotazione alle auto e ai mezzi pesanti a gasolio, che rappresentano la maggior parte della domanda di diesel a basso contenuto di zolfo. I mezzi pesanti alimentati con i motori più ecologici sono responsabili della maggior parte della circolazione delle merci nel territorio nazionale. Quanto alla vendita, il record è stato raggiunto a quota 1,91 milioni di metri cubi di carburante. Secondo l'azienda si deve alle "azioni commerciali messe in atto dall'azienda con l'obiettivo di mitigare gli effetti della pandemia di coronavirus sulla domanda di carburante e negli sforzi profusi per ampliare l'offerta di prodotti con un contenuto di zolfo inferiore, in sostituzione del Diesel S-500", si legge nella nota. Attualmente esistono due tipi di diesel da strada in Brasile: il diesel S-500 e il diesel S-10. Tuttavia l'S-500 è utilizzato solo dai veicoli prodotti fino al 2011 e per questo i consumi di S-500 diminuiscono e quelli di S-10 aumentano. (Res)