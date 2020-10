Kirghizistan: parlamentari contestano nomina Japarov come premier ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di parlamentari del Kirghizistan ha contestato la nomina di Sadyr Japarov come primo ministro ad interim, avvenuta ieri nel corso di una sessione del Consiglio supremo (il parlamento monocamerale nazionale) cui ha partecipato tuttavia solo una parte dei deputati. Lo scrive oggi “Radio Free Europe”, secondo cui la frattura in seno al parlamento rischia di aggravare la crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre, successivamente annullate dalla Commissione elettorale centrale (Cec) sulla spinta di proteste di massa dell’opposizione. La discussa nomina di Japarov è giunta a un giorno di distanza dalla decisione del presidente Sooronbay Jeenbekov di imporre lo stato d’emergenza a Bishkek per contenere i disordini, in particolare dopo gli scontri nella capitale tra i sostenitori di Jaaparov e quelli dell’ex presidente Almazbek Atambaev. Entrambi erano stati scarcerati durante le proteste post-elettorali. Atambaev, che solo nei mesi scorsi era stato condannato a undici anni di carcere per corruzione, è sopravvissuto a un attentato dopo gli scontri di venerdì ed è stato arrestato nuovamente il giorno dopo con l’accusa di aver fomentato i disordini. (segue) (Res)