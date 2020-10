Roma: Lezzi (M5s), bene chiarimento staff Di Maio su Raggi, a tavolo con Pd si parte con "Virginia non si tocca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Lezzi, dichiara di essere "molto contenta del chiarimento dello staff di Di Maio in merito alla sua intervista in cui parlava di Virginia Raggi. Lo staff precisa che il ministro sostiene e sosterrà la sindaca di Roma. D'altronde - continua la parlamentare su Facebook - a chi affidare le risorse del Recovery fund se non a chi ha messo i conti a posto dopo decenni di clientelismo e corruzione, sta pagando i debiti degli altri e, malgrado tutto, ha trovato anche i soldi per portare a termine tanti progetti? Non c'è da avere alcun dubbio, al tavolo con il Pd - conclude l'esponente pentastellata - si parte con 'Virginia non si tocca'. Avanti così. Forza M5s. Forza Virginia Raggi". (Rin)