- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'Assemblea Generale di Assolombarda 2020.Hangar Aeroporto di Milano Linate, Area Check-In nr. 3 - Piano Partenze Viale Enrico Forlanini, Segrate/MI ore 11.00)Si riunisce il consiglio comunale. I lavori possono essere seguiti in streaming dal sito del Comune di Milano.http://milano.videoassemblea.it/. (ore 16.30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'Assemblea Generale di Assolombarda 2020.Hangar Aeroporto di Milano Linate, Area Check-In nr. 3 - Piano Partenze Viale Enrico Forlanini, Segrate/MI ore 11.00)Si riunisce la Commissione regionale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in LombardiaPalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.00)VARIEAssemblea Generale di Assolombarda. Il programma prevede i saluti del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, i saluti del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; la relazione del Presidente di Assolombarda Alessandro Spada; l'intervento del Commissario Europeo per l'Economia Paolo Gentiloni Silveri; l'Intervento del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. È annunciata la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. Alle ore 12.30 un incontro con la stampa.Hangar Aeroporto di Milano Linate, Area Check-In nr. 3 - Piano Partenze Viale Enrico Forlanini, Segrate/MI ore 11.00) (Rem)