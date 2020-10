Business news: Ecuador: Moreno, nei prossimi tre mesi in arrivo prestiti per 7,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato che nell'arco dei prossimi tre mesi il paese beneficerà di prestiti da 7,1 miliardi di dollari da diverse organizzazioni internazionali. Le risorse, ha detto Moreno in un intervento televisivo, proverranno dal Fondo monetario internazionale (Fmi), dalla Banca mondiale (Bm), dalla Banca interamericana di sviluppo (Bid), dalla Società per lo sviluppo andino e dai fondi cinesi. Le risorse stanziate dall'Fmi, che è il principale finanziatore, saranno destinate anche al pagamento di indennizzi per lavoratori licenziati dalle aziende pubbliche, al pagamento dei fornitori dello stato che non sono stati liquidati per servizi prestati e il pagamento delle liquidazioni per gli insegnanti in pensione. Una parte dei fondi sarà trasferita agli enti locali. "Con una giusta distribuzione riusciremo a dare un sostegno economico a più persone povere e aumenteremo la copertura della nostra rete di protezione sociale", ha detto Moreno. (Res)