Business news: Brasile, quasi 50 mila aziende turistiche hanno chiuso a causa della pandemia

- La crisi causata dalla pandemia coronavirus ha provocato la chiusura di 49.900 aziende del settore turistico tra i mesi di marzo e settembre del 2020. Lo riferisce la Confederazione nazionale di commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) in occasione della pubblicazione di uno studio. Secondo la Cnc gli effetti della pandemia non hanno risparmiato alcun tipo di aziende, tuttavia quelle che hanno subito le perdite maggiori sono state le microimprese (-29.200) e le piccole imprese (-19.100) imprese. Gli stati che hanno registrato una maggiore incidenza sono San Paolo (-15.200), Minas Gerais (-5.400), Rio de Janeiro (-4.500) e Paraná (-3.800). Secondo il presidente del Cnc, José Roberto Tadros, la maggior parte delle attività del settore turistico non hanno ancora prospettive di ripresa significativa nei prossimi mesi, principalmente a causa della natura non essenziale del consumo di questi servizi. (Res)