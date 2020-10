Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniVARIE- Presidio indetto dall'Unione sindacale di base.Dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale (ore 10:30)- Conferenza stampa di presentazione della mostra "I marmi Torlonia. Collezionare capovalori". Interverranno Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Virginia Raggi, sindaca di Roma, Alessandro Poma Murialdo, presidente della Fondazione Torlonia e Salvatore Settis curatore della mostra. (ore 11)(Rer)