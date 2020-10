Nagorno-Karabakh: gruppo di Minsk presenterà proposta per ripresa dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Minsk dell'Osce presenterà una proposta per la ripresa del dialogo politico sulla questione del Nagorno-Karabakh nel prossimo futuro. E' quanto riferisce il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, citando il copresidente francese nel gruppo di Minsk, Stephane Visconti. La dichiarazione avviene dopo il colloquio telefonico intercorso oggi tra il ministro degli Esteri azerbaigiano Jeyhun Bayramov e Visconti. Quest'ultimo avrebbe espresso "rammarico" per la situazione e avrebbe sottolineato l'importanza di assicurare il cessate il fuoco. "Invitando le parti a rispettare i termini dell'accordo di Mosca, il co-presidente francese ha dichiarato che faranno delle proposte per un rapido ritorno delle parti al dialogo politico", ha dichiarato Visconti secondo quanto riportato dalla nota della diplomazia di Baku. Stando a quanto dichiarato intanto da una portavoce del ministero degli Esteri armeno, il ministro di Erevan Zohrab Mnatsakanyan incontrerà i copresidenti del gruppo di Minsk durante una prossima visita a Mosca.(Res)