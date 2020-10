Frosinone: sindaco, per il "Moscardini" pericolo trasferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, in una nota dichiara: "Ad oggi, purtroppo la prospettata convocazione da parte del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, all'indirizzo del sindaco o di una delegazione del Comune di Frosinone per discutere e per valutare lo stato di avanzamento dell'ipotesi di realizzazione della nuova scuola elicotteri interforze con sede a Viterbo, non è avvenuta, malgrado l'impegno assunto, anche dinanzi al consiglio comunale, da parte di alcuni parlamentari presenti all'assise". "Lo scorso mese di agosto, infatti aggiunge la nota - il sindaco Ottaviani aveva rivolto una richiesta al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ai sottosegretari Giulio Calvisi e Angelo Tofalo, oltre che al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli, al Capo di Stato Maggiore dell'A.M., Generale S.A. Alberto Rosso, per tentare di bloccare lo smantellamento della scuola di volo presso il "Moscardini". (segue) (Com)