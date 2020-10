Imprenditori: Renzi, buon compleanno a Golinelli per i suoi 100 anni, sei un maestro per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, afferma su Facebook di aver "telefonato oggi a un gigante italiano, Marino Golinelli. Questo 'ragazzo' compie 100 anni, eppure pochi come lui hanno saputo immaginare, costruire e sognare il futuro. Ancora oggi - per telefono - mi parlava di visione e orizzonti lunghi. Buon compleanno Cavaliere", continua l'ex premier, "sei un maestro per i giovani. E io sono orgoglioso di esserti amico". Golinelli è un imprenditore e filantropo italiano. (Rin)