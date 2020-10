Cooperazione: Giordania, accordo Italia e Oms per sostegno a disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno firmato oggi un accordo di progetto per rafforzare i servizi comunitari per la salute mentale e la disabilità della popolazione vulnerabile in Giordania. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto. La cerimonia della firma si è svolta presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia, tra l'ambasciatore d'Italia, Fabio Cassese, e la rappresentante dell’Oms in Giordania, Maria Cristina Profili, alla presenza del direttore della sede dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Amman, Michele Morana. Questa iniziativa, del valore 500mila euro e della durata di 24 mesi, è rivolta a più di 600 beneficiari (di cui il 50 per cento donne), mira al miglioramento del benessere mentale delle popolazioni più vulnerabili (giordani e rifugiati siriani) riorganizzando e rafforzando la salute mentale della comunità e i servizi per la disabilità nel paese. Bambini e adolescenti vulnerabili con disturbi dello sviluppo e disabilità cognitive saranno coinvolti attraverso iniziative di inclusione sociale. (segue) (Com)