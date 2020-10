Cooperazione: Giordania, accordo Italia e Oms per sostegno a disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea progettuale nasce dal concetto di inserire le persone con disabilità mentale in una più ampia strategia di intervento che vede il ministero della Salute e il ministero dello Sviluppo sociale impegnati in percorsi di deistituzionalizzazione. “Si tratta di un progetto di grande rilevanza - ha commentato l'ambasciatore Cassese - e risponde alle esigenze rilevate sul territorio sia dal governo giordano che dall'Oms, in un approccio strategico per sostenere il Paese nella lotta alle conseguenze della crisi siriana”. Il direttore della sede Aics di Amman Morana ha detto: "In linea con l'azione della cooperazione italiana a favore dell'inclusione sociale, questo progetto mira a creare sinergie tra le amministrazioni competenti e la società civile per affrontare le sfide comuni nei settori della salute mentale e della disabilità". La rappresentante dell'Oms in Giordania Profili ha affermato: “Questo accordo è firmato in concomitanza con la Giornata mondiale della salute mentale che si tiene il 10 ottobre di ogni anno". Con il tema di quest'anno: "Muoversi per la salute mentale: investiamo", questa iniziativa, consolida la precedente e continua collaborazione tra Oms, Italia e governo giordano, e rappresenta una tappa importante nella nostra partnership per continuare a supportare gli sforzi per garantire un'assistenza sanitaria di qualita’ in salute mentale a tutti coloro che ne hanno bisogno, senza lasciare indietro nessuno. (Com)