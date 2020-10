Donne: Polidori (FI), istituzioni accolgano auspicio Papa ad allargare spazi decisionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice nazionale di Azzurro donna, Catia Polidori, dichiara: "Le istituzioni laiche di tutto il mondo accolgano l'auspicio formulato dal Santo Padre in occasione dell'Angelus circa l'integrazione delle donne nei luoghi deputati ad assumere deliberazioni per i singoli e per le comunità. Parole, quelle di Papa Francesco, semplici ma potenti, moderne, rivoluzionarie", continua la deputata di Forza Italia in una nota, "che ancora una volta spronano a superare le divisioni ed a stravolgere i sistemi che per secoli hanno condizionato negativamente le società, limitando o addirittura precludendo la presenza femminile nei ruoli apicali. Oggi più che mai è prioritario favorire, e non ostacolare, l'allargamento degli spazi decisionali a donne competenti e meritevoli - conclude Polidori -, che cooperino con gli uomini al servizio della collettività ed al raggiungimento del bene comune".(Com)