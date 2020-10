Kirghizistan: parlamentari contestano nomina Japarov come premier ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Japarov è un ex membro nazionalista del parlamento arrestato nel 2017 con l’accusa di aver ordinato il rapimento di un governatore e condannato a undici anni e mezzo di carcere. Il politico ha sempre definito “politicamente motivata” la sua incriminazione. In precedenza, Japarov era stato consigliere del presidente Kurmanbek Bakiev, il cui governo fu rovesciato nel 2010. Ieri il neo-nominato premier ha presentato un programma in dieci punti per “ripristinare la stabilità, proteggere gli investitori, garantire la sicurezza alimentare e portare davanti alla giustizia tutti i funzionari pubblici coinvolti in attività di corruzione”. Japarov ha anche detto di attendersi che, come promesso, il presidente Jeenbekov si dimetterà una volta che il nuovo governo sarà formato. “Ho incontrato il presidente. Ha detto che si dimetterà. Se voi approvate il programma del governo e la sua composizione, presenterà la sua lettera di dimissioni e lascerà l’incarico”, ha dichiarato il neo-premier ai parlamentari. (Res)