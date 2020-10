Repubblica Ceca: vicepremier Schillerova, pronte nuove misure restrittive contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca annuncerà nei prossimi giorni una nuova serie di misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha dichiarato la vicepremier ceca Alena Schillerova. "Non sarà un lockdown completo come in primavera", ha assicurato la vicepremier di Praga, precisando che martedì è il giorno fissato dal governo per l'annuncio delle nuove misure restrittive. "Non vogliamo spengere l'economia. Vogliamo prendere delle misure più mirate", ha precisato Schillerova parlando alla televisione nazionale ceca. "Limiteremo i contatti e le riunioni tra le persone", ha aggiunto la vicepremier fornendo alcune indicazioni aggiuntive sul piano al quale sta lavorando il governo di Praga.(Vap)