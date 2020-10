Business news: Perù, riprendono i primi voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi in Perù i primi voli internazionali, dopo lo stop imposto dalla pandemia del nuovo coronavirus. I primi voli internazionali serviranno 11 destinazioni in sette paesi della regione: Ecuador (Guayaquil e Quito), Bolivia (La Paz e Santa Cruz), Colombia (Bogotá, Cali e Medellín), Panama (Ciudad de Panama), Paraguay (Asuncion), Uruguay (Montevideo) e Cile (Santiago). Non sono previsti per il momento voli diretti in Europa, Asia e Stati Uniti. Secondo le indicazioni del ministero degli Esteri a tutte le persone che si imbarcheranno sarà richiesto di sottoporsi al test per il coronavirus. La ripresa dei voli internazionali fa parte della fase 4 della riapertura economica, iniziata a ottobre. (Res)