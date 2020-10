Kosovo-Grecia: ministra Esteri Haradinaj, riconoscimento indipendenza sarebbe positivo ma non è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo apprezzerebbe se la Grecia riconoscesse l'indipendenza del paese, anche se al momento la priorità è concentrarsi sul miglioramento dei rapporti esistenti. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj-Stublla, commentando la visita di ieri a Pristina da parte del ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Haradinaj ha detto di comprendere la posizione di Atene e che al momento Pristina è concentrata sul rafforzamento degli attuali rapporti "visto che li stiamo approfondendo nella giusta direzione". Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla "speranza" di un eventuale riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia, Dendias ha dichiarato ieri che "non è questione di speranza, ma di istituire rapporti tra i due paesi". Il ministro degli Esteri greco ha incontrato ieri i militari ellenici che partecipano alla missione Nato in Kosovo Kfor. Dendias si è recato inoltre in visita al monastero serbo ortodosso di Gracanica, a sud di Pristina. Il capo della diplomazia greca in precedenza ha incontrato nella capitale Pristina il premier kosovaro Avdullah Hoti, la presidente del parlamento Vjosa Osmani, e la ministra degli Esteri Meliza Haradinaj. (segue) (Kop)